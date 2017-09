Ohje! Miranda Kerr gibt Beziehungstipps aus der Hölle 😣

H├╝bsches Gesicht, Top-Figur, sch├Âne Haare ...Keine Frage, Miranda Kerr geh├Ârt zu den sch├Ânsten VictoriaÔÇÖs Secret-Models ├╝berhaupt. Bis 2013 waren sie und Schauspieler Orlando Bloom noch DAS Traumpaar schlechthin - doch die Ehe zerbrach 2013. Jetzt ist die Australierin mit Snapchat-Erfinder und Milliard├Ąr Evan Spiegel verheiratet, und es scheint gut zu laufen mit den beiden. In einem Interview mit "Net a porter" plaudert die 34-J├Ąhrige unter anderem ├╝ber ihre Ehe - und packt fragw├╝rdige Beziehungstipps aus.

Miranda, die gute Ehefrau

"Meine Oma lehrte mich, dass M├Ąnner visuell sind und man sich ein wenig bem├╝hen mussÔÇť, sagt sie. ÔÇ×Wenn Evan nach Hause kommt, ziehe ich ein Kleid an und z├╝nde Kerzen an. Wir nehmen uns Zeit f├╝r ein sch├Ânes Abendessen.ÔÇť Aha. Klingt nicht nur banal, sondern auch absolut altmodisch. Lebt die gute Miranda vielleicht noch in den 50er-Jahren und m├Âchte ihrem Evan eine gute "Haus- und Ehefrau" sein?

Dass Miranda alles daf├╝r tut, um ihrem Mann zu gefallen, wird in dem Interview mehr als deutlich: "Zu Hause schl├╝pfe ich in meine feminine Rolle und st├Ąrke Evan in seiner maskulinen.ÔÇť

Auch in anderen Interviews pr├Ąsentierte sich Miranda Kerr stets von ihrer "traditionellen" Seite. Hier noch drei Perlen ihrer antifeministischen Ansichten:

Zur "Cosmopolitan" sagte sie, dass sie zu Hause nicht der Boss wie auf der Arbeit ist. Sie schl├╝pfe in ihre Stella McCartney-Seidenrobe und lege roten Lippenstift und Nagellack auf, um ihre Laune zu heben ...

Zu "HarperÔÇÖs Bazaar" sagte sie, dass man M├Ąnner niemals selbst anrufen sollte. Sie lieben es, Frauen zu jagen.

In der "Elle" sprach sie schon einmal ├╝ber die Tipps ihrer Oma: Frauen sollten zu Hause etwas Make-up auftragen und sich h├╝bsche Unterw├Ąschen anziehen ... dann bleibe der Mann auch f├╝r immer.

Bitte etwas mehr Frauenpower!

Mhm, mal ehrlich, liebe Miranda: Klar m├Âchte man, dass es seinem Schatz gut geht. Und nat├╝rlich machen wir uns auch mal gerne f├╝r ihn zurecht - aber von einer starken Frau wie dir h├Ątten wir uns wirklich Beziehungstipps gew├╝nscht, die etwas zeitgm├Ą├čer sind. Lies doch mal unsere neue Website F Mag, vielleicht inspiriert sie dich zu etwas mehr Frauenpower ...