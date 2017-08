Oha! In den nächsten Wochen werden alle Paare auf die Probe gestellt

Ihr werdet jetzt vielleicht denken: Was schiebt BRIGITTE.de denn für ’ne Panik? Aber Fakt ist, dass es eine beziehungsweise zwei Jahreszeiten gibt, in denen sich Paare besonders häufig trennen. Nun wisst ihr, was kommt!

Genau! Wissenschaftler der University in Washington haben herausgefunden, dass die meisten Beziehungen im März und August auseinandergehen. Das heißt, kurz nach der Winter- und Sommerurlaubszeit. Die Forscher vermuten, dass sich viele Paare nach der gemeinsamen Reise trennen. Und tatsächlich beweisen viele Studien, dass ein Pärchen-Urlaub nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen bedeutet.

Eine Studie von myFlirt.de hat gezeigt, dass sich sogar fast ein Viertel der Befragten schon einmal nach dem Urlaub getrennt hat. Uff. Na Gott sei Dank ist bald September!