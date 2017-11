Du willst deinen Partner ändern? Mit dieser Strategie klappt es!

Es gibt sicher diese eine Sache an deinem Partner, die kannst du auf den Tod nicht ausstehen, richtig? Aber dich trennen? Naja, da lass' mal die Kirche im Dorf. Denn so schwierig ist es gar nicht, dem Partner einen Stoß in die richtige Richtung zu geben. Halte dich an diese drei Grundregeln – und du wirst schon bald eine Veränderung spüren.

1. Nenne Details!

Nehmen wir als Beispiel mal den Klassiker: Er hilft nicht im Haushalt.

Falsche Strategie: Ihm sagen, er soll doch gefälligst mal mehr im Haushalt machen.

Richtige Strategie: Ihn bitten, morgens, wenn er zur Arbeit geht, den Müll mit runter zu nehmen und einmal die Woche zu staubsaugen.

2. Erkläre dein Motiv!

Falsche Strategie: Ihm keine Begründung für deine Bitte liefern.

Richtige Strategie: Ihm sagen, dass du dich alleine mit dem Haushalt überfordert fühlst und es dich kränkt, wenn er es für selbstverständlich nimmt, dass du alle Arbeiten erledigst.

3. Beschreibe mögliche Auswirkungen!

Falsche Strategie: Ihm keine Konsequenzen für sein Verhalten aufzeigen.

Richtige Strategie: Ihm sagen, dass sein Verhalten auf Dauer dazu führt, dass du dich weniger geliebt fühlst – und sich das negativ auf die Beziehung auswirkt.

Und das sind die 3 Todsünden beim "Feintuning" des Partners

1. Wörter wie "immer" oder "nie" verwenden

Klingt viel zu vorwurfsvoll und löst bei ihm am Ende nur ein Trotzverhalten aus. Lieber in "Ich"-Botschaften sprechen! (Ich wünsche mir, dass du ...)

2. Keine Beispiele auf Lager haben

Die brauchst du auf jeden Fall zur Untermauerung deiner Argumente. Wann genau hat er in letzter Zeit den Haushalt vernachlässigt?

3. Unsachlich werden

Sollte eigentlich selbstverständlich sein. Doch manche Menschen glauben, sie könnten den Partner durch lautes Anbrüllen oder Beleidigungen zur Einsicht bringen. Doch meistens führt das nur zu Streit, Türenknallen und – du ahnst es schon – noch mehr Problemen!