Mache den Test: Kannst du mehrere Menschen gleichzeitig lieben?

Selbst wenn du bislang eher in "klassischen" Beziehungskonstellationen unterwegs warst: Ein polyamores Experiment könnte dir nicht schaden – im Gegenteil. Vielleicht gelingt es dir ja, deine Neugierde zu befriedigen und weiter Klarheit darüber zu gewinnen, wie du wirklich leben und lieben willst. Du scheinst eine gewisse Affinität zum Thema "Polyamorie" zu haben; was hältst davon, dich weiter darüber zu informieren und so möglicherweise andere Neugierige beziehungsweise Gleichgesinnte zu finden? Wäge gegeneinander ab: Was wäre das Schlimmste, das passieren kann, wenn du deinen Ambitionen folgst – gemessen daran, was du alles für dich und andere entdecken könntest, um dein Leben noch bunter und spannender zu gestalten?