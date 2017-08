Süße Liebeserklärung: "Frauen müssen nicht schlank, sondern echt sein!"

Hach, wir haben unseren Lieblings-Post der Woche gefunden! Es ist doch so: Wer von uns steht nicht öfter mal vor dem Spiegel und ärgert sich über seine vermeintlichen Problemzonen? Da liest sich der Text von Autor und Aktivist Robbie Tripp doch wie ein paradiesisches Gedicht. Auf Instagram machte er seiner Freundin Sarah eine Liebeserklärung.

"Ich liebe diese Frau und ihre Kurven. Als ich ein Teenager war, haben mich meine Freunde oft aufgezogen, weil ich kräftigere Frauen mochte (...) Als ich älter wurde und mich mit Themen wie Feminismus beschäftigte und welches Frauenbild die Medien anpreisen (groß und mager), wurde mir klar, wie viele Männer auf diese Lüge hineinfallen. Für mich gibt es nichts Attraktiveres als meine Freundin: Kräftige Schenkel, ein voluminöser Po, süße kleine Speckröllchen ... mit ihren Maßen würde sie in kein Magazin kommen, aber in mein Herz und in mein Leben. Es gibt nichts Schöneres, als eine kurvige Frau, die selbstbewusst ist. Diese tolle Frau, die ich geheiratet habe, füllt jeden Zentimeter ihrer Jeans aus und ist immer noch die Hübscheste in jedem Raum."

In seinem Post richtet sich Robbie auch direkt an alle Männer:

"Männer, überdenkt das, was die Gesellschaft euch da als schön verkaufen will. Ein echte Frau ist weder Porno-Star noch Bikini-Model oder Schauspielerin. Sie ist einfach ECHT!"

Und er macht allen Frauen, die mit ihrem Körper unzufrieden sind, Mut:

"Mädels, glaubt nicht, ihr müsstet in eine bestimmte Größe passen, um geliebt und begehrt zu werden. Da draußen gibt es einen Mann, der euch genau für das liebt, was ihr seid. Jemanden, der euch liebt, wie ich meine Sarah liebe!"

Das Netz feiert Robbie für seinen Post!

Fast 15.000 Menschen haben Robbies Post bisher geliked und ihm für sein ehrliches und inspirierendes Statement gedankt. Eine Userin schrieb sogar: "Dein Post hat mich vor Rührung weinen lassen". Viele Frauen vertaggten kurvige Freundinnen, um ihnen Mut zu machen - eine Tatsache, die Robbie überwältigt. In einem späteren Post bedankt er sich für das positive Feedback: "Das bedeutet uns sehr viel", schreibt er.

Robbie, wir können auch nur danke sagen und hoffen, dass es noch jede Menge Männer wie dich da draußen gibt! ❤️