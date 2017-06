6 Sätze, die du niemals zu deinem Ex sagen solltest

Klar, manche von uns haben noch ein super Verhältnis zu ihrem Ex-Partner. Doch sind wir ehrlich: In den meisten Fällen wünschen wir ihm entweder die Pest an den Hals, oder er ist uns so egal geworden, dass wir ihn nicht mal mehr als Bekannten bezeichnen möchten (ganz typischer Gedanke im Nachgang: Wie konnte ich nur jemals mit DEM zusammen sein???).

Doch egal, wie auch das Verhältnis zum Ex sein mag - es gibt ein paar Sätze, die sollte man sich in jedem Fall sparen. Dazu gehören definitiv diese hier.

1. Also deine neue Freundin ... was willst du denn mit DER???

Klingt schon ziemlich eifersüchtig - und zeigt nur unnötig Schwäche.

2. Unser Sex war ja nie wirklich gut ...

Auch wenn es ehrlich ist und längst vergangen: Tut einfach nur unnötig weh.

3. Also mein neuer Freund ist ja ganz anders als du

In dem Fall könnte man gleich sagen: "Viel besser als du", was natürlich total daneben ist.

4. Ich habe mich sexuell ziemlich weiterentwickelt ...

Klingt wie eine Einladung zum "Sex mit der Ex" - und zwar auf einer ziemlich plumpen Art und Weise.

5. Ich habe alle deine Sachen aufbewahrt

Too much information! Heißt so viel wie: Ich hänge ja noch so an dir, mein Liebster!

6. Insgeheim stand ich ja immer auf deinen Bruder ...

Dazu gibt es nur eines zu sagen: NO WAY!