Wenn du einen dieser Gedanken hast, steht deine Beziehung vor dem AUS!

Wie soll es nur weitergehen? Wenn die Beziehung kriselt, dann spielt das Gedankenkarussel verrückt. Verzweiflung und Hoffnung geben sich dann oft die Klinke in die Hand. Wenn allerdings überwiegend diese Gedanken vorherrschen, dann läuten alle Alarmglocken – und eine Trennung wird immer wahrscheinlicher ...

Ich kann nicht mehr mit ihm reden

Wenn der Partner zumacht oder man sich selbst dem anderen nicht mehr öffnen kann (oder will), dann ist es nahezu unmöglich, die Trennung abzuwenden. Denn ohne Kommunikation ist man praktisch handlungsunfähig – und muss machtlos zusehen, wie die Beziehung in die Brüche geht.

Er tut mir nicht gut

Wer zu dieser Erkenntnis gelangt, der ist meist schon einen langen Weg gegangen. Denn oft will man gar nicht wahrhaben, dass der Partner einem nicht guttut, und man sucht krampfhaft nach positiven Seiten. Der Erkenntnis "Dieser Mann macht mich unglücklich" folgt dann schnell die Entscheidung zur Trennung.

Er tut mir nur noch leid

Ist ja an sich kein böser Gedanke, aber aus Mitleid an der Beziehung festzuhalten, ist einfach das falsche Motiv. Auch wäre es dem Partner gegenüber nicht fair. Denn er verdient, genau so viel Liebe zu bekommen, wie er gibt.

Es gibt kein WIR mehr

Jeder kämpft nur noch für sich alleine? Das unsichtbare Band zwischen euch ist schon längst durchtrennt? Dann sieht es düster aus. Denn das zu flicken erfordert sehr, sehr, sehr viel Arbeit.

Ich liebe ihn nicht mehr

Todesurteil! Es gibt zwar Mittel und Wege, das Feuer in einer Beziehung wieder auflodern zu lassen – dafür muss aber zumindest noch ein Funken Liebe da sein. Ist die gänzlich verblasst, muss man getrennte Wege gehen – oder man wird in einer unglücklichen Beziehung festhängen.