Umfrage mit Herz: Was bedeutet für EUCH die wahre Liebe?

Auch, wenn Ebru ansonsten nicht viel von Klischees hält: In der Liebe zählen für sie klassische Werte. An allererster Stelle? Zusammenhalt. Und der sollte nicht nur in den ersten verliebten Monaten eine Selbstverständlichkeit sein, sondern vor allem dann, wenn das Leben mal stürmischere Zeiten bereithält – eben in guten wie in schlechten Zeiten!

Ebru (22), Allgäu