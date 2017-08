Heiratsantrag - die besten Ideen für einen unvergesslichen Moment

Der Heiratsantrag ist nicht nur eine bloße Frage - er ist einer der überwältigendsten Momente überhaupt. Immerhin wird hier entschieden, ob man den Rest seines Lebens miteinander verbringen möchte. Und weil dieser Moment so entscheidend ist, möchte man ihn natürlich so besonders wie möglich gestalten.

Klar, es gibt Paare, da entscheiden sich Mann oder Frau spontan dazu, dem Partner die Frage aller Fragen zu stellen. Und das kann durchaus sehr romantisch sein. Die meisten aber möchten sich etwas Besonderes überlegen und planen den Heiratsantrag deshalb schon eine längere Zeit im Voraus. Bei einer spontanen Aktion muss man immerhin auch ohne Verlobungsring auskommen.

Mann oder Frau - wer soll fragen?

Der Mann muss auf jeden Fall fragen? Nein, das ist schon lange nicht mehr so. Immer mehr Frauen entscheiden sich dazu, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, und denken sich kreative Heiratsanträge aus. Und auch wenn es jede Menge Frauen gibt, für die das nie infrage käme - wir finden: Frauen, traut euch!

Du hast dich entschieden - und willst deinem Schatz einen Hochzeitsantrag machen? Zunächst musst du dir überlegen: Willst in trauter Zweisamkeit um die Hand deines Partners anhalten oder steht dein Schatz auf die ganz große Show vor Publikum? Denn: Nicht jeder mag in diesem intimen Moment von anderen Leuten beobachtet werden.

Heiratsantrag - romantisch in Zweisamkeit

Ein Heiratsantrag ist nicht nur ein bedeutsamer, sondern auch ein sehr emotionaler Moment. Nicht selten fließen Freudentränen - deshalb möchten viele Männer und Frauen lieber alleine bei der Frage aller Fragen sein. Nur: Was kann man tun, um den Antrag besonders romantisch zu gestalten - aber nicht in Kitsch zu verfallen? Hier sind ein paar Inspirationen für euch.

Im Urlaub

Ein Klassiker, der nie aus der Mode kommt. Denn im Urlaub ist die Stimmung meist entspannt und man reist an idyllische Orte, vielleicht mit einem tollen Strand oder Wasserfall. Dass sich da eine romantische Gelegenheit bietet, um auf die Knie zu gehen, ist klar. Aber Vorsicht: So ins Wasser fallen sollte der Hochzeitsantrag nicht!

Beim Picknick

Super romantisch! Und wenn man sich einen ruhigen Ort aussucht, findet der Verlobungsantrag auch ohne die Blicke anderer Leute statt. Wie man zwischen Käsehäppchen und Prosecco auf den Heiratsantrag zu sprechen kommt? Lege zum Beispiel euren Lieblingssong ein und schwelgt gemeinsam in Erinnerungen, bevor du den Ring rausholst.

Auf einem Boot

Ihr wohnt nicht weit von einem Gewässer entfernt? Dann leihe dir ein Boot aus und überrasche deinen Partner mit einer spontanen Bootstour. Du hast keinen Bootsführerschein? Kein Problem! Ein Ruderboot tut es auch - und ist im Zweifel sogar noch romantischer!

Am Ort des Kennenlernens

Heiratsanträge am Ort des Kennenlernens haben schon etwas sehr, sehr Romantisches. Denn dort, wo alles begann, soll nun alles für die Ewigkeit besiegelt werden. Wie du deinen Partner dort hinbekommt? Sage einfach, du möchtest ein bisschen mit ihm in Erinnerungen schwelgen. Oder du führst ihn mit verbundenen Augen an den Ort des Geschehens, wo du vielleicht schon eine Flasche Sekt vorbereitet hast.

Mit einem Song

Die hohe Kunst der Romantik. Damit die ganze Sache nicht zu kitschig wird, kannst du den Song ruhig amüsant gestalten - und ihn zum Beispiel mit gemeinsamen Anekdoten füllen. Du kannst weder singen noch ein Musikinstrument spielen? Dann schreibe einfach ein Gedicht! Das trägst du entweder an einem romantischen Ort vor oder lässt den Partner selbst vorlesen ...

Nach einem Fallschirmsprung

Der Adrenalinspiegel könnte nicht höher sein - und hat man es erst mal wieder bis auf die Erde geschafft, fühlt man sich sowieso schon wie der König der Welt. Kommt dann auch noch ein Heiratsantrag, wird man ganz schnell von einem unvergesslichen Endorphin-Overload überwältigt.

Mit einem Rätsel

Ob in einem selbst gebastelten Quiz oder einem Galgenmännchen-Spiel - es gibt viele Möglichkeiten, einen Hochzeitsantrag in ein Rätsel zu verpacken. Bei diesem Anbieter kann man sich zum Beispiel ein individuelles Kreuzworträtsel erstellen lassen: Geschenkrätsel

Heiratsantrag - vor großem Publikum

Achtung, hier kommen vier Ideen für Extrovertierte! Wer nicht gerne im Mittelpunkt steht, fühlt sich bei diesen Heiratsanträgen wahrscheinlich unwohl. Für alle anderen sind solche Aktionen natürlich außergewöhnlich und bleiben unvergessen!

Im Kino

Wenn nicht der neue Liebesfilm mit Ryan Gosling, sondern der Partner plötzlich auf der Leinwand erscheint, ist man erst mal erschrocken. Wenn er dann einen Heiratsantrag macht, aber umso gerührter. Den Verlobungsantrag kann man entweder im Film machen oder (das ist noch romantischer) man stellt die Frage live im Kino. Im Clip, der vorab zu sehen ist, kann man zum Beispiel erklären, warum man seinen Schatz so liebt, oder an schöne Erlebnisse erinnern.

Auf einer Werbefläche

"Julia, willst du mich heiraten?" - das macht sich ziemlich gut auf einer riesigen Werbefläche. Um es eindeutiger zu machen, kann man noch ein gemeinsames Foto auf das Banner drucken lassen. Natürlich müsst ihr dann gemeinsam mit eurem Partner an dieser Anzeige vorbeilaufen ...

Im (Fußball)-Stadion

Ähnliche Aktion wie im Kino - nur dass das Publikum noch viel größer ist. Funktioniert so: Man sagt seinem Schatz, dass man nur kurz zur Toilette geht - und plötzlich erscheint man mit einem Mikro in der Mitte des Spielfeldes und auf dem großen Stadion-Screen. Muss man natürlich im Vorfeld mit den Verantwortlichen des Stadions absprechen. Das Gleiche man natürlich auch bei einem Konzert machen!

Mit Flashmob

Kennt ihr sicher aus YouTube-Videos: Bei einem Flashmob-Antrag formieren sich plötzlich Menschen und führen zum Beispiel eine Choreographie auf, um den Fragenden optimal für den Heiratsantrag in Szene zu setzen. Hier sind zwei kreative Beispiele für Flashmob-Heiratsanträge.

Für die einen das romantischste, was es nur geben kann. Für andere vielleicht etwas zu viel:

Aus dem fahrenden Auto:

Die große Show:

Mach es zu eurem persönlichen Hochzeitsantrag!

Letztendlich geht es beim Heiratsantrag vor allem darum, dass du dir etwas ausdenkst, das euch zwei verbindet. Ein bestimmter Ort, eine besondere Rede, eine liebevolle Geste ... Was ist das romantischste, das du dir persönlich vorstellen kannst - ohne den Verlobungsantrag zu kitschig zu gestalten? Wir sind uns sicher: Du kriegst das hin!

Der Partner hat "Ja" gesagt?

Juhuu, damit wäre eure Verlobung besiegelt. Jetzt könnt ihr euch gemeinsam und voller Vorfreude in die Hochzeitsplanung stürzen. Wichtige Tipps und Anregungen rund um die Hochzeit gibt es natürlich bei uns.