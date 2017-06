So schön sind die Hochzeitsfotos von diesem lesbischen Paar

Für die Amerikanerinnen Angel und Monica war der 17. Oktober 2014 ein entscheidendes Datum. Das Bundesbezirksgericht im Bundesstaat Arizona hielt das Verbot der Eheschließung für gleichgeschlechtliche Paare für verfassungswidrig und hob es auf.



Für das Paar, das bereits seit acht Jahren zusammen war, bedeutete das: Lass uns heiraten - so schnell wie möglich. Sie gaben sich einen Monat Zeit, um das Event vorzubereiten. Gefeiert werden sollte in einem kleinen Haus in den Bergen, zusammen mit Freunden, der gemeinsamen Tochter und den Hunden. Auch die Zeremonie sollte draußen stattfinden. Doch wie das so ist im Dezember - zwar strahlte die Liebe, aber der Himmel hatte nur Regen und Nebel übrig.



Die Fotografin Steph Grant beweist jedoch, wie magisch und wunderschön auch dieses Wetter für eine Hochzeit sein kann. Geshootet wurde bei Mount Lemmon, im Coronado National Forest, in der Nähe ihrer Heimatstadt Tucson.