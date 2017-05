Die Geschichte hinter diesem Hochzeitsfoto rührt zu Tränen

Ein Hochzeitsfoto des Hochzeitsfotografen James Day geht um die Welt: Auf dem Bild sind eine weinende Braut und ihr Ehemann zu sehen. Was genau war das los? Wie kommt es, dass der Braut in diesem glücklichen Moment Tränen über die Wangen fließen? Das Geheimnis dieses einmaligen Bildes liegt in der Botschaft begründet, die der Bräutigam ihr auf dem Foto ins Ohr flüstert. Im Video seht ihr, was genau passiert ist - und warum der Braut so plötzlich die Tränen kamen!