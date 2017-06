Hochzeitsfrisuren: Wunderschöne Brautstylings

Das solltet ihr grundsätzlich beachten, wenn ihr nach einer Hochzeitsfrisur sucht:

Frisur und Kleid sollten unbedingt zusammenpassen. Zu einem Brautkleid mit viel Spitze passt entweder eine klassische und schlichte Brautfrisur, die den Fokus komplett auf dem Kleid belässt, oder eine, die den Romantik-Look noch unterstreicht, wie zum Beispiel eine Flechtfrisur wie ein Bauern- oder Fischgrätzopf. Flechten ist im Jahr 2017 mega hip und Flechtfrisuren die angesagtesten Brautfrisuren.

Zu einem modernen Brautkleid, das ohne viele Verzierungen nur durch seinen Schnitt auffällt, passen Hochsteckfrisuren wie der Top Knot (ein hoher Dutt), ein cooler Sleek-Look (zum Beispiel mit extremem Seitenscheitel) oder eine Frisur mit einem weißen Satinband, Blumen oder einem Kronenhaarreif.

Die passende Hochzeitsfrisur zu deinem Look

Wer den Sixties-Look liebt, kann auch eine Außenwelle probieren. Bob-Frisuren lassen sich festlich stylen und auch Brautfrisuren mit Pony und offenen Haaren wirken glamourös. Aber auch kurze Haare können festlich gestylt werden.

Unsere Tipps: Alles, was am Hinterkopf toupiert werden kann, bringt dem Look Volumen, genau wie etwas längere Deckhaare, die zur Tolle gestylt werden können. Glamour kommt mit Haarschmuck in auch Kurzhaarfrisuren: Haarreifen, Bänder, Blüten, Perlen, kleine Schleier zum Feststecken - abgestimmt auf den Stil des Brautkleids.

In unserer Fotogalerie haben wir sogar schlichte Hochzeitsfrisuren zum Selbermachen für euch - von Hochsteckfrisuren bis hin zu einfachen Ideen für kurze Haare.

Nehmt euch Zeit für eine Probefrisur!

Wollt ihr das Haar lieber halb offen, hochgesteckt zu einem Dutt oder zu einem tiefen Chignon gebunden haben? Vereinbart mit einem Hochzeitsfriseur eures Vertrauens einen Termin für eine Probefrisur. So könnt ihr gemeinsam in Ruhe schauen, welcher Look zum Brautkleid passt und typgerecht ist.

Das Make-up zur Hochzeitsfrisur

Natürlich sollte auch das Braut-Make-up zum Brauttyp passen, ein Kleid im Audrey-Hepburn-Look wird zum Beispiel perfekt ergänzt von einem lang geschwungenen schwarzen Lidstrich.