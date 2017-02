Männer mit DIESEN Vornamen machen ihrer Freundin 2017 einen Antrag!

Bei manchen Männern kann man ja ewig auf einen Heiratsantrag warten - andere halten gefühlt viel zu früh um die Hand ihrer Liebsten an. Eine Statistik zeigt, für welche männlichen Vornamen die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass sie sich dieses Jahr verloben. Wie das geht? Laut des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung wollen sich Männer im Schnitt mit 32 für immer binden. Also muss man theoretisch nur schauen, welche Jungennamen 1985 besonders beliebt waren.

Die Top Ten der heiratswilligen Männer

Christian Daniel Sebastian Alexander Stefan/Stephan Jan Martin Tobias Florian Phillipp

Na, da sind wir aber mal gespannt, ob Florian Silbereisen seiner Helene endlich einen Antrag macht. Immerhin steht er ja auf der Liste ...

Dein Freund heißt anders?

Na dann nur nicht die Hoffnung verlieren. Denn Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel. Außerdem sind wir uns sicher, dass die Standesämter 2017 auch allen Roberts, Torstens und Rudolfs offenstehen. Und Leos. Ach und überhaupt jedem!