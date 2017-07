Überraschung: Kinderbuch ist Heiratsantrag

Das ist einfach nur wunderschön: Eine junge Lehrerin wird in ausgelassener Runde gebeten, ihren Kolleginnen ein "neues Kinderbuch" vorzulesen. Schnell merkt sie, dass diese Geschichte sehr dicht an ihrem Leben dran ist - und sie eine einmalige Liebeserklärung in der Hand hat. Doch die wahre Überraschung wartet auf sie, als sich das Buch endgültig als Antrag ihres Freundes offenbart - im Video seht ihr, was genau passiert ist!