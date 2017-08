Du glaubst, dein Partner ist unglücklich? Stell ihm DIESE 3 Fragen!

Es ist ein schreckliches Gefühl, wenn man bemerkt, dass der Partner offensichtlich nicht mehr glücklich in der Beziehung ist. Oft sucht man dann die Fehler bei sich oder ignoriert, dass der Partner sich anders verhält, anstatt ihn zu fragen, was genau los ist. Das ist eine Art Selbstschutz - denn oft will man einfach nicht wahrhaben, dass die Liebe zerbricht. Überwindet man sich und sucht das Gespräch, können diese Fragen dabei helfen, an dem Problem zu arbeiten.

Gibt es etwas, das dir momentan in unserer Beziehung fehlt?

Wenn er diese Frage mit "Ja" beantwortet, sollten diese zwei ebenfalls beantwortet werden:

Können wir/kann ich daran etwas ändern?

Bist du bereit dazu, an der Beziehung zu arbeiten?

Und was, wenn ich die Fragen gestellt habe?

Natürlich können diese Fragen keine Wunder bewirken, aber sie können der erste Schritt in die richtige Richtung sein. Denn die Voraussetzung, dass sich etwas verbessern kann, ist, dass man überhaupt mal über die Probleme spricht. Tut man das nicht, ist der Riss in der Beziehung irgendwann so groß, dass er nur noch schwer zu reparieren ist.

Wann kann ich nichts mehr tun?

Man sollte niemals nie sagen. Allerdings wird es in manchen Situationen sehr schwer, die Beziehung zu retten. Zum Beispiel, wenn der Partner schon vor einiger Zeit die Entscheidung getroffen hat, sich zu trennen. Denn dann hat er sich diesen Schritt gründlich überlegt und sich zig Argumente zurechtgelegt, warum diese Entscheidung die Richtige ist.

Auch wenn die Gefühle weg sind, wird es schwer, an der Beziehung festzuhalten. Liebe kann man eben nicht erzwingen. Und um das Feuer neu zu entfachen, muss zumindest noch ein kleiner Funken übrig sein ...

Ihr wollt intensiv an eurer Beziehung arbeiten? Dann könnt ihr mit alltäglichen Kleinigkeiten beginnen. Hier sind ein paar Anregungen für euch: