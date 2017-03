7 Anzeichen, dass du wie deine Mutter wirst

Du ertappst dich oft dabei, wie deine Mutter zu handeln? Dann gibt es zwei Wege, wie du darauf reagierst: Entweder willst du es nicht wahrhaben oder du bist mächtig stolz darauf.

So oder so - wenn du diese Dinge an dir feststellst, ist es amtlich: Du bist auf dem besten Wege, eine kleine Mama-Kopie zu werden.

1. Ihr lacht über dieselben Dinge

Das ist cool – denn so wird es immer lustig, wenn ein Besuch zu Hause ansteht. Außerdem könnt ihr euch zusammen Komödien ansehen oder ins Kabarett gehen. Quality Time, die einfach unbezahlbar ist!

2. Ihr habt dieselben Freunde

Ja, auch wenn der Altersunterschied groß ist, kann man einen ähnlichen Freundeskreis haben. Weil Mamas Sportclub einfach total gut feiern kann – oder eure Freunde sagen: "Deine Mama ist echt super!"

3. Ihr sagt dieselben Sätze

Ob "Das Leben ist kein Zuckerschlecken" oder "Wer suchet, der findet" ... viele Redensarten übernimmt man ja von Mama. Dadurch klingt man nicht nur wie sie, sondern handelt auch immer mehr nach ihren Glaubenssätzen.

4. Ihr habt denselben Männergeschmack

Kann lustig sein, solange es nur um Ryan Gosling geht. Gefährlich hingegen wird's, wenn die Mutter heimlich auf den aktuellen Freunde steht – oder ihr auf ihren zweiten Mann.

5. Ihr esst dieselben Dinge

Den Burger bestellt ihr immer ohne Gurken und um Schokoeis müsst ihr euch förmlich prügeln. Hach ja, Mama hat einem halt Geschmack beigebracht!

6. Ihr hört dieselbe Musik

Oldies findest du saucool! Warum? Weil du sie früher immer bei Mama im Auto gehört hast. Und jetzt? Jetzt legst du sie auch zu Hause auf – und wünscht dir, du hättest mit Mama zusammen in den 70ern zu ABBA getanzt.

7. Ihr tragt dieselben Klamotten

Mama liebt Jeansjacken – du auch. Und Mama trägt in letzter Zeit fast nur noch Stiefel – du ebenfalls. Mama würde auch NIE ohne einen stylischen Schal aus dem Haus gehen. Du natürlich auch nicht. Dann ist die Sache klar: Ihr seid modische Zwillinge!