Männer erzählen: Das denken sie wirklich über unsere Problemzonen

Die Winke-Ärmchen, die Cellulite, das Hüftgold ... jede Frau findet etwas an sich, was ihr nicht gefällt. Und klar, den Männern muss das auch negativ auffallen - so denken wir. Fakt ist: Unsere Partner sind lange nicht so kritisch mit uns wie wir selbst. Das beweist ein Artikel von theberry.com. Hier sprechen Männer ganz offen, was sie über die vermeintlichen Problemzonen von Frauen denken. Spoiler: Ihr werdet ihre Statements lieben!

"Arme kümmern uns nicht!"

"Ich habe noch nie auf "dicke" oder "untrainierte" Arme bei Frauen geachtet - aber mir ist klar, dass ihr das ständig tut. Männer sind simple Kreaturen. Uns kann man in ein paar Kategorien stecken - aber keine davon sind "Arm-Männer". Wir mögen Brüste, Pos, Beine. Also warum macht ihr euch um eure Arme, Knie oder Hände sorgen? (...)"

"Body-Maßen sind mir egal!"

"Manche Männer mögen dürre Frauen und manche kurvige. Es gibt auch Männer, die mögen alle Typen von Frauen - auch wenn Magazine immer nur den einen Typ anpreisen (...) Sie sprechen aber aber nie von Männern, die auf feste Frauen, Frauen mit breitem Po oder kleinen Brüsten stehen - aber glaubt mir: Wir sind da draußen!"

"Eure Brüste sind toll - glaubt mir!"

"Es gibt Männer, die mögen alle Brust-Größen. Unterschiedlich große, schlaffe, große, kleine, große Nippel, kleine Nippel .... was man in Magazinen sieht (...), haben die meisten Männer sicher noch nie im wahren Leben gesehen . Sie sehen die normalen Brüste, nicht diese abnormalen "perfekten" Brüste, die meist Implantate tragen. Am Ende des Tages gilt: Wenn du Brüste magst, dann magst du Brüste - egal, wie groß sie sind (...)"

"Ein bisschen Cellulite ist kein Problem"

"Cellulite ist doch ganz normal - wir wissen das! (...) Das ist natürlich kein Problem! Und wir bierbäuchigen Männer - was gibt uns schon das Recht, zu meckern?"

"Männer mögen Frauen, die gesund aussehen - keine dürren Klappergestelle"

"Die meisten Männer mögen keine außergewöhnlich großen, super dürren Model-Typen. Das wollen euch die Medien weismachen - aber wir lieben ALLE Figuren! Die Mehrzahl der Männer, die ich kenne, mag echte Frauen!"