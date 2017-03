Herzzerreißend: Sohn wird nicht mehr von dementer Mutter erkannt!

Der Moment ist so bitter und tragisch, dass einem selbst als Außenstehender ein dicker Kloß im Hals entsteht: Jo Daley aus Ohio fragt seine Mama, ob sie überhaupt wisse, wer er sei. Seiner Mama ist es sichtlich unangenehm, aber sie antwortet ehrlich mit "Keine Ahnung".

Schon seit längerem dokumentiert Daley auf Youtube den Kampf seiner Mutter Molly gegen den geistigen Verfall. Zum einen, um mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Demenz zu lenken, mit dem die meisten von uns sich erst befassen, wenn die eigene Familie davon betroffen ist. Zum anderen aber, um so viele Aufnahmen wie möglich als Erinnerung an seine Mutter zu haben - denn ihm ist schmerzlich bewusst, dass ihm nicht viel gemeinsame Zeit mehr bleiben wird.

Die meiste Zeit über hält Joe eine coole Fassade aufrecht, mit der er stets versucht, seine Mutter zu beruhigen, wenn sie aufgebracht und verwirrt ist, oder wenn sie sich unter Druck gesetzt fühlt, weil sie plötzlich Dinge nicht mehr zuordnen kann. "Ist schon okay, dein Gedächtnis ist halt nicht so gut" sagt er dann oft beschwichtigend, wenn seine Mama sich langsam in eine handfeste Panik hochschaukelt. Doch dieser Tag, wo er Molly zu einem gemeinsamen Essen abholt, erschüttert ihn bis in die Grundfesten. Schon im Auto hat Molly Schwierigkeiten, sich an Joes Vater zu erinnern. Im Restaurant angekommen, offenbart sich, wie sehr ihr Erinnerungsvermögen bereits zerstört wurde. Als Joe sie schließlich fragt, ob sie ihn überhaupt einordnen kann, muss sie passen - und für Joe bricht eine Welt zusammen.

Tapfer versucht er, sich seinen Schock nicht anmerken zu lassen, um Molly nicht zusätzlich zu verunsichern, doch seine Mutter merkt, dass etwas nicht stimmt. Immer wieder fragt sie ihn nach den Tränen, die er nicht mehr unterdrücken kann. Joe lenkt ab, und schiebt es auf Stress bei der Arbeit.

Erst nachdem er sie wieder im Pflegeheim abgesetzt hat, lässt Joe seiner Wut und Trauer freien Lauf, und bricht völlig zusammen. Schluchzend bringt er auf den Punkt, wie sich dieser Tag für ihn anfühlt: "Es ist, als wäre sie gerade gestorben. Ich hatte nicht mit sowas gerechnet, als ich heute morgen aufgestanden bin. Ich hätte gedacht, dass sowas erst sehr viel später passieren würde!"