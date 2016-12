5 Entscheidungen, die jeder Mensch früher oder später bereut

Ihr habt sicher auch schon einmal etwas getan, das ihr im Nachhinein bereut habt. Manches davon sind Kleinigkeiten, über die man ein paar Tage später nicht mehr nachdenkt. Andere Dinge können einem ein Leben lang nachhängen. Diese Entscheidungen bereut so gut wie jeder von uns irgendwann.

1. Seine Träume aufgeben

Nur weil man ein Ziel nicht sofort erreicht, heißt das nicht, dass man nicht doch irgendwann Erfolg hat. Seine Träume zu früh zu verwerfen, ist ein bitterer Fehler - denn das Leben nimmt dadurch meist einen völlig anderen Verlauf.

2. Einen Job nur wegen des Geldes annehmen

Die Versuchung ist groß, einen Job anzutreten, der viel Kohle bringt. Das Problem: Geld macht auf die Dauer nicht glücklich und man wünscht sich irgendwann, man hätte doch die Stelle genommen, die einem wirklich Spaß bringt. Montagmorgens zufrieden zur Arbeit zu gehen, ist nämlich eine Sache, die unbezahlbar ist.

3. Einen Seitensprung begehen

Es ist nur ein Moment, eine einzige falsche Entscheidung und schon ist nichts mehr, wie es vorher war. Das schlechte Gewissen quält, die Beziehung leidet und geht schlimmstenfalls in die Brüche. Typischer "Hätte ich doch nur nicht ..."-Fall.

4. Nicht um die Liebe kämpfen

Jedes Paar hat irgendwann mal Probleme. Wer sich dann nicht bewusst dazu entschießt, um die Beziehung zu kämpfen, riskiert, dass die Liebe kaputt geht. Es ist nicht selbstverständlich, eine glückliche Beziehung zu führen. Man muss regelmäßig dafür arbeiten. Die Belohnung ist aber umso größer!

5. Falsche Prioritäten setzen

Immer wieder muss man entscheiden, wie viel Aufmerksamkeit man einem Lebensbereich schenken möchte. Die meisten Menschen bereuen es zutiefst, nicht genug Zeit mit ihren Kindern verbracht zu haben. Denn diese Zeit holt ihnen niemand mehr zurück. Man sollte also tief in sich gehen, wenn man Prioritäten setzt und sich fragen: Was macht mich wirklich glücklich?