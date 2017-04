Diese 5 Hobbys machen uns klüger!

Ins Kino gehen, Schwimmen, Gitarre spielen ... was ist dein liebstes Hobby? Studien haben gezeigt, dass einige Freizeit-Aktivitäten unsere Intelligenz fördern können. Machst du zufällig gerne diese Dinge? Dann, Gratulation!

Musizieren

Ob Klavier, Bass oder Trompete: Wer ein Musikinstrument lernt, der tut ordentlich was für seine Intelligenz. Denn dadurch trainiert er unter anderem analytische Fähigkeiten, Feinmotorik und Kreativität.

Schreiben

Laut einer Studie, die im Magazin "Psychological Science" veröffentlicht wurde, fördert Schreiben unser Denkvermögen – und macht uns langfristig intelligenter. Na dann, greifen wir doch gleich mal zum Stift und verfassen ein paar Gedichte, oder?

Lesen

Genau wie das Schreiben trainiert auch das Lesen unsere kognitiven Fähigkeiten. Dadurch, dass wir beim Schmökern viele Wörter miteinander verknüpfen müssen, trainieren wir besonders das Erkennen von Mustern und Prozessen.

Videospiele

Bitte, was – Videospiele machen doch blöd, oder? Nein, ganz und gar nicht. Wer in Maßen an der "Playstation" zockt, kann sogar kognitive Prozesse wie das Erinnerungsvermögen, räumliches oder strategisches Denken fördern. Eine Studie der Charité hat gezeigt: 30 Minuten Videospielen am Tag wirkt sich positiv auf unsere Gehirnleistung aus (im Experiment spielten die Probanden "Super Mario 64").

Sport

Egal, welche Sportart du machst: Bewegst du dich regelmäßig, förderst du auf jeden Fall die Sauerstoffdurchblutung in deinem Gehirn – also kann es auch mehr leisten! Durch bestimmte Sportarten, wie zum Beispiel Basketball oder Fußball, wird außerdem das räumliche Denken und die Motorik gefördert. Übrigens: Natürlich trainieren auch Denksportarten wie Schach das Gehirn – vor allem, was die strategischen Fähigkeiten angeht. Schach gilt auch als gute Alzheimer-Prävention.

