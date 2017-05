Dieser Kurzfilm wird dir in nur 7 Minuten die Augen öffnen

Manchmal braucht es nicht viele Worte, um eine wichtige Lektion anschaulich zu vermitteln. Das beweisen die Macher des sehr süßen und beeindruckenden Kurzfilms "Alike". Ohne ein einziges gesprochenes Wort kommt der Film aus - und vermittelt dabei eine der wichtigsten Lektionen des Lebens.

Es geht um nichts weiter als die wichtige Frage: Worauf kommt es wirklich an im Leben? Was passiert eigentlich mit uns, während wir in jungen Jahren in die Schule und in späteren Jahren zur Arbeit gehen? Und inwieweit schadet uns das?

Die Macher des Films liefern die Antwort. Wir versprechen: Wenn du ihn dir angeschaut hast, wirst auch du das Leben mit anderen Augen sehen!