Studie verrät: Man kann dir ansehen, wie du heißt!

Auch wenn wir es nicht wollen – wir alle haben irgendwelche Vorurteile, auch was Namen angeht. Bei einer Cindy haben wir vielleicht eher einen Typen wie "Cindy aus Marzahn" im Kopf als eine Adelige. Das passiert automatisch – ohne, dass wir es böse meinen.

Internationale Wissenschaftler haben untersucht, inwieweit sich solche Stereotype auf unser Aussehen auswirken. Anders gefragt: Wenn jemand glaubt, wir würden aussehen wie Cindy aus Marzahn – fügen wir uns dieser Erwartung und greifen wirklich zum pinkfarbenen Jogginganzug?

Mehr als nur Zufall!

Für ihr Experiment, das im Journal of Personality and Social Psychology veröffentlicht wurde, legten die Forscher Hunderten Probanden Fotos von Gesichtern und eine Auswahl von vier bis fünf Namen vor. Das verblüffende Ergebnis: Die Trefferquote war mit 25 bis 40 Prozent (je nach Experiment) außergewöhnlich hoch! Denn hätte nur der Zufall gegriffen, hätte die Quote nicht höher als 20 bis 25 Prozent sein dürfen.

Auch PCs können Namen "erraten"

Was die Forscher noch herausfanden: Ob man einen Namen erraten kann, hängt auch von der Nationalität ab. So konnten im Experiment zum Beispiel die französischen Probanden besser französische Namen erraten. Außerdem konnte gezeigt werden, dass auch ein PC, wenn er mit den richtigen Daten gespeist wird, Namen anhand von Gesichtern zuordnen kann.

