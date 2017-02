Bei der Geschichte hinter diesem Selfie bleibt kein Auge trocken! ♥

Die 18-jährige Mahri Smith aus Ottawa genießt ihr noch junges Leben in vollen Zügen! Ihre Freizeit verbringt sie, wie die meisten Teenager, am liebsten mit ihren Freundinnen. An den Wochenenden zieht es die Clique häufig in die Bars und Clubs der Stadt.

Die Nacht zum Tag machen, den Alltag vergessen und gemeinsam ausgelassene Stunden verbingen: Mahri und ihre Mädels sind ein eingeschworenes Team!

An einem der vergangenen Wochenenden zog es die Mädchen in ein Casino. Nach den ersten Getränken und heiteren Gesprächen stattete die Clique der Damentoilette einen Besuch ab - selbstverständlich gemeinsam! Neben der Auffrischung des Make-ups stand dort vor allem eines im Fokus: Selfies!

Helles Licht und große Spiegel wollen schließlich ausgenutzt werden, um die mühevoll zusammengestellten Looks in Szene zu setzen! Wenige Augenblicke später betrat eine ältere Dame den Raum - sie bot ihnen an, ein Gruppenfoto mit Mahris Handy aufzunehmen.

Sie zögerte keine Sekunde

Als die ersten Bilder im Kasten waren, hielt die ältere Dame einen Moment inne und gestand den Mädels, dass sie solche Abende in ihrer eigenen Jugend auch häufig mit ihren Freundinnen zelebriert hat und es schmerzlich vermisst. Mahri zögerte keinen Moment und machte der Dame einen Vorschlag:

"Warum sollten Sie es weiterhin nur vermissen, wenn wir alle schon mal hier sind und diesen Abend genießen?" Mahri und ihre Clique hatten für diese Nacht ein neues Mitglied dazugewonnen und feierten von nun an gemeinsam weiter.

Die Gruppe verlebte einen tollen Abend, den alle Beteiligten vermutlich nie vergessen werden! Mahri postete die Bilder mit ihrer neuen Freundin in sozialen Netzwerken und offenbarte der Öffentlichkeit die rührende Geschichte hinter den Selfies.



Apparently this is a cute picture 🙄💕 Ein von mahriana (@smith_mahri) gepostetes Foto am 30. Jan 2017 um 12:02 Uhr

Tausende Menschen lobten die junge Frau für ihr großes Herz und waren begeistert von der geballten Freude, die sich in den strahlenden Augen der alten Dame widerspiegelt.

Hach, in Zeiten wie diesen wünschen wir uns mehr solcher Geschichten!