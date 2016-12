Nach 40 Jahren: Schwestern finden sich im Altersheim wieder

Als Annelore Al-Ghazal zusammen mit ihrem Ehemann ins Pflegeheim zog, machte sie sich Gedanken darüber, wie es wohl mit so vielen unbekannten Menschen sein würde. Dass ab hier ein neuer Lebensabschnitt für sie beginnt, war ihr von vornherein bewusst, doch mit DIESER Überraschung hätte sie nie gerechnet.



Alles begann am Nikolaustag

Am Nikolaustag in Mannheim setzte sich eine neue Mitbewohnerin beim Abendbrot an den Tisch von Hedwig Horsch. Ihr kamen die Frau und deren irakischer Ehemann irgendwie bekannt vor. Als sie dann nach dem Namen fragte, war sie überwältigt. Hedwig hatte tatsächlich ihre verloren geglaubte Schwester wiedergefunden.



Happy End nach 40 Jahren: Schwestern finden sich im Altenheim wieder https://t.co/O1jJlIRF6b pic.twitter.com/HHPRqtSAqr — n-tv (@ntvde) 22. Dezember 2016





Nenn' es Schicksal oder Zufall

In einem Pflegeheim mit 100 Bewohnern und dann noch in derselben Wohngruppe – das sollte wohl so sein, dass sich die 82-Jährige und die 84-Jährige wieder sehen. Dass die Schwestern so lange keinen Kontakt zu einander hatten, bedauern beide sehr, denn es gab weder Ärger noch Streit. „Ich weiß es selber nicht. Ich konnte sie halt einfach nicht finden“, sagt die 84-jährige Annelore. Obwohl beide gerade mal 30 Kilometer voneinander entfernt wohnten, hatten sie sich aus den Augen verloren. Als Hedwig nicht zur Beerdigung deren gemeinsamen älteren Schwester kam, glaubte Annelore ihre Schwester sei bereits tot.



Gibt es etwas Schöneres?

Seitdem sich die beiden wiedergefunden haben, sind sie unzertrennlich, verrät eine Altenpflegerin. Es ist wirklich schön zu sehen, wie sich am Ende ihres Lebens für beide ein neuer Anfang aufgetan hat. Jetzt werden alte Erinnerungen wach. Doch für sie geht es nicht um die Zeit, in der sie keinen Kontakt hatten, denn was zählt, ist jetzt. Und vor allem ist es für sie das größte Geschenk, Weihnachten zusammen zu feiern.