7 Themen, die ihr NIEMALS am Telefon besprechen solltet

1. Beziehungsprobleme

Ob generelle Krise, ein Seitensprung oder sonstige Probleme – wenn man nicht gerade eine Fernbeziehung führt, ist das Telefon in Sachen Liebe einfach kein geeignetes Kommunikationsmittel. Denn erstens möchte man bei solchen Themen nicht, dass die ganze U-Bahn mithört (und glaubt uns: Die U-Bahn-Gäste sind dadurch auch peinlich berührt) und zweitens sieht man sich dabei besser in die Augen. Das No-Go aller No-Gos: Per Telefon (oder noch schlimmer: per SMS) die Beziehung beenden. Das ist einfach eine Sache von Respekt, das persönlich zu tun.

2. Schwangerschaft

"Schatz, wir bekommen ein Baby!" Möchte man da nicht die (hoffentlich) freudige Reaktion des Partners sehen? Immerhin ist das ein Moment, der so schnell nicht wiederkommt im Leben. Einfach Verschwendung, ihn am Telefon zu erleben.

3. Krankheit

Wenn man selbst eine Diagnose bekommt oder die eines Freundes oder Verwandten mitteilen möchte, sollte man das besser persönlich machen. Denn so hat der Andere auch wirklich die Chance, zu trösten. Eine Distanz übers Telefon schafft eben auch eine körperliche Distanz. Abgesehen von schweren Diagnosen, ist es auch nicht so elegant, über die Durchfallerkrankung oder die Hämorrhoiden zu sprechen, wenn andere Leute mithören. Das bringt nur in Verlegenheit!

4. Berufliche Veränderungen

Wenn es um gravierende Veränderungen im Job geht - sei es eine Kündigung, ein Wechsel oder ein Umzug - dann sollte man das nicht zwischen Tür und Angel klären. Partner oder Verwandte sind immerhin auch betroffen, weil man möglicherweise in eine andere Stadt zieht oder andere Arbeitszeiten hat.

5. Sex-Themen

Egal, mit wem man sie bespricht: Sex ist einfach zu intim, um die Infos mit möglichen Zuhörern zu teilen. Ausnahme: Man ist zu Hause und niemand lauscht.

6. Finanzielle Probleme

"Ich brauche Geld!" So eine Bitte sollte man lieber persönlich an jemanden richten. Denn Geld ist einfach ein heikles Thema. Wer persönlich nach einer Finanzspritze fragt, hat auch größere Chancen, diese zu bekommen.

7. Heiratsantrag

Dieser Punkt bedarf wohl keiner weiteren Erklärung ... 😉