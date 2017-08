Welches Mandala spricht dich an? Es verrät, was jetzt für dich wichtig ist

Hier regiert das Element Wasser. Die äußeren Kreise wirken wie eine beschützende Decke und die wunderschönen Kugeln zentrieren sich im Innern. Jede Schicht zeigt etwas Neues - genauso ist es bei unserer Kommunikation, die verbale und non-verbale.



Dieses Mandala transportiert die Energie eines Wales. Es hilft uns, tiefer in unser Unterbewusstsein einzutauchen und unsere Seelenwahrheit auszusprechen.



Wenn dich dieses Mandala angesprochen hat, fordert dich dein Geist auf, hinzuspüren, was wirklich in einer Situation gesagt wird und was eben auch nicht. Um tiefer in dein Herz einzutauchen und das auszudrücken, was du meinst. Das wird dich selbst und andere stärken. Nur so wirst du das Beste erreichen.