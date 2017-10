Liebt er mich genug? Mach den Test!

Vier Frauen unterhalten sich über Probleme mit ihren Männern. Welches könnte auch in deiner Beziehung auftauchen ?

A Ines: "Georg will am liebsten alles mit mir zusammen unternehmen. Dabei ist er ziemlich eifersüchtig. Wenn wir shoppen gehen, behauptet er, ich hätte mit dem Verkäufer geflirtet. Andererseits ist er so lieb, dass ich ihm gar nicht böse sein kann."

B Melanie: "Tim liebt mich und tut alles für mich, aber nur selten höre ich mal von ihm, dass er mich attraktiv findet. Wenn ich ein neues Kleid anhabe, merkt er das nicht mal."

C Sibylle: "Ich weiß gar nicht, warum ich so an Felix hänge. Er macht, was er will, und kümmert sich kaum um mich. Aber dann steht er plötzlich mit roten Rosen da und wickelt mich um den Finger."