Teste dich: Wie gut ist deine Intuition?

Du bist dir deiner intuitiven Fähigkeiten noch wenig bewusst oder hast den Wert für dich noch nicht erkannt. Tipp: Lerne, mehr auf dein Gefühl zu achten, es kann dir viele nützliche Hinweise geben. Mache dir mehrmals am Tag bewusst, was du gerade empfindest. Hilf deiner Intuition auf die Sprünge, indem du dir mindestens einmal am Tag Zeit für Entspannung nimmst. Schalte in dieser Zeit völlig ab und gehe in der Natur spazieren, lies ein schönes Buch oder gehe in einen gefühlvollen Film. Sprich öfter mit Freunden über Gefühle und frage sie nach Intuitionserlebnissen.