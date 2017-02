Psychotest – unterhaltsam UND nützlich!

Ob in Sachen Liebe, Freundschaft, Sex, Job oder Alltag – in vielen Lebensbereichen haben wir Schwierigkeiten, uns selbst einzuschätzen. Wer bin ich wirklich? Welche Talente und welche Schwächen habe ich? Wie wirke ich auf andere? Wie groß ist mein Selbstwertgefühl? Trinke ich zu viel Alkohol? Leide ich unter Internetsucht? Wie gut ist mein Allgemeinwissen? Welches Haustier passt zu mir ... es gibt jede Menge Fragestellungen, denen man mit Hilfe von Selbsttests nachgehen kann.

Dann heißt es: "Teste dich" – und schon taucht man ein in die eigene Psyche. Erste Frage, zweite Frage, dritte Frage ... manchmal weiß man schon während eines Psychotests, in welche Richtung das Ergebnis gehen oder ob man gut oder schlecht bei einem Quiz abschneiden wird. Am Ende ist es aber trotzdem immer interessant, das Ergebnis des Psychotests zu lesen. Auch unser Test "Wie nett bist du wirklich", den du oben starten kannst, verrät dir am Ende viel über dich selbst. Klick dich mal durch, wenn du es noch nicht getan hast!

Teste dich noch mehr: Unsere Welt der Psychotests

Wenn du Psychotests magst, dann haben wir noch jede Menge "Futter" für dich! Wir testen zum Beispiel dein Allgemeinwissen – und erraten anhand deiner Antworten dein Alter. Neugierig? Oder möchtest du lieber, dass wir dein Wissen zum Thema Disney abprüfen? Auch interessant: Unser Psychotest: Denkst du wie ein Mann oder eine Frau?

Manchmal hat ein BRIGITTE-Psychotest auch einen spirituellen Touch, wie etwa: "Bist du eine alte Seele? Daran erkennst du es!" Hier musst du keine Fragen beantworten, sondern eine Checkliste durchgehen. Anderes Beispiel: Welches Tier ist dein spiritueller Begleiter? Mancher "Psychotest" ist auch eher ein kleines Quiz, wie: Kannst du 99 Filme an einem Bild erkennen? Erinnerst du dich generell immer gut an Filme, die du gesehen hast? Dann hast du bei diesem Persönlichkeitstest beziehungsweise Rätsel die allerbesten Chancen.

Teste dich – und teste andere!

Unsere Psychotests sollen dich natürlich in erster Linie unterhalten – sie können dir aber auch sehr gut dabei helfen, deine Gefühle besser einzuordnen. Du würdest sagen, du kennst dein Innerstes sehr gut? Dann kannst du es mit einem Selbsttest wunderbar beweisen. Und wenn dir unsere Psychotests gefallen, dann teile sie doch mit einer Freundin. Sie wird sich vielleicht auch darüber freuen, ihr Allgemeinwissen zu überprüfen oder sich mit einen Persönlichkeitstest noch besser kennenzulernen.

Es ist zum Beispiel auch witzig, bei einem Mädelsabend euch gegenseitig die Fragen aus einem Psychotest zu stellen. Erinnert so ein bisschen an die Teenagerzeit, als wir jede Menge Psychotests aus Zeitschriften gemacht haben – ist aber im Erwachsenenalter genau so lustig!

Klick dich mal durch unsere Rubrik mit Persönlichkeits-Tests. Hast du einen Lieblings-Psychotest? Ist es ein Selbsttest oder ein Wissenstest? Ob nun ein Psychotest rund um das perfekte Haustier, über Alkohol oder ein anderes Problem, über Spiritualität, Sex oder Beziehungsrituale – mach ihn einfach mehrmals, wenn du möchtest oder dir das Ergebnis nicht passt. Manche nennen es schummeln – wir nennen es doppelter Spaß!

Du magst Persönlichkeitstests? Dann schau doch mal bei Parship vorbei!