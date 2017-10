Analsex: Machen oder lassen?

Sex durchs Hintertürchen? Das ist für viele Frauen keine prickelnde Vorstellung - und dennoch sind viele davon fasziniert. Um das Thema Analsex ranken sich so einige Mythen, und viele von uns sind durch Fragen wie diese verunsichert: Tut das nicht weh? Klebt danach Kot am Penis? Wie sieht es mit der Hygiene aus? Kommt man da überhaupt zum Orgasmus? Wir eröffnen die Debatte mit zwei Plädoyers.

Analsex? Lassen!

"Ups, da bin ich wohl abgerutscht" ist eine oft gehörte Entschuldigung für das schmerzhafte Eindringen südlich des dafür vorhergesehenen Ortes. Mag ja sein, dass der Reiz des Verbotenen die Lust zum Analen weckt. Dass Frauen, die es machen, kühn und verwegen sind. Dass nach guter Vorbereitung nichts reißt oder blutet. Aber: Dirty ist nicht gleich quality und Dehnübungen gehören ins Fitnessstudio. Warum sich quälen mit dem Abseitigen, wo das Gute liegt so nah. Mein Hintern ist mir heilig, die Spaßzone liegt weiter vorn.

Analsex? Machen!

Schon mal mit Vollgas falsch herum in eine Einbahnstraße gefahren? Sich erst furchtbar erschrocken und dann den Kick des Verbotenen doch ein bisschen genossen? So in etwa ist Analsex. Im Kopf erst mal bäh, womöglich schmerzhaft, in jedem Fall nur was für Pornodarstellerinnen. Und in der Praxis dann eigentlich ziemlich aufregend, bei guter Vorbereitung absolut schmerzfrei und besonders innig. Und warum sollte man eine erogene Zone einfach ignorieren und mit Verachtung strafen? Entdecke die Möglichkeiten von Analverkehr! Millionen Schwule können nicht irren.

Ihr wollt es probieren?

Laut einer Umfrage der Zeitschrift "Neon" haben es schon 57 Prozent der Frauen anal gemacht. Mit unseren fünf goldenen Regeln kann nix schief gehen - und wer weiß, vielleicht werdet ihr nach eurem "ersten Mal" total verwundert sein, wie gut Analverkehr eigentlich sein kann - und werden zu echten Liebhaber des "alternativen" Geschlechtsverkehrs.

Die 5 goldenen Regeln für Analsex

REDET DARÜBER! Bevor ihr das Experiment Analverkehr wagt, solltet ihr mit eurem Partner sprechen. So mal eben spontan durchs Hintertürchen gehen, ist keine gute Idee - vor allem, wenn man noch nicht viel Erfahrungen mit Analsex hat. Vor allem geht es nicht, dass ER mal eben ungefragt die Eingangstür wechselt! Sprecht vorab zum Beispiel über eure Erwartungen und was für euch dabei gar nicht geht.

Übrigens gibt sogar Hollywood-Star Gwyneth Paltrow Tipps für Spaß durchs Hintertürchen. Auf ihrer Website stellt sie dem Psychologen Dr. Paul Joannidis ein paar interessante Fragen:

