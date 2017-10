Kurioser Detox-Trend: Wie gefährlich ist die Gurke in der Vagina?

Wir tun ja so einiges für Schönheit und Gesundheit. Da wird die teure Hautcreme verwendet, einmal die Woche geht’s zur Massage und am Abend trinken wir entgiftenden Detox-Tee. Alles schön und gut – nur was gerade US-Blogger empfehlen, geht wirklich gar nicht: Man solle sich doch gefälligst eine Gurke in die Vagina schieben und sie dort 20 Minuten einwirken lassen. Nennt sich dann "Cucumber Cleanse"! Diese Dame ist von der fragwürdigen Methode offenbar überzeugt:

Cucumber Cleanse: Bitte NICHT nachmachen!

Was die gute Frau hier als gesunde und reinigende Maßnahme anpreist, ist nichts anderes als großer Quatsch. Frauenärzte predigen, dass die Vagina eine selbstreinigende Funktion hat – und man nicht einmal Waschlotionen beim Duschen verwenden sollte. Stattdessen soll man den Intimbereich einfach mit Wasser säubern.

Gynäkologin Dr. Jen Gunter schreibt zum Beispiel auf ihrem Blog: "VAGINAS SIND NICHT SCHMUTZIG. Das habe ich in Großbuchstaben geschrieben, weil ich vor Wut brülle." Sie weist darauf hin, dass eine Gurke der Vaginalflora nicht helfe, sondern zerstöre. Schlimmstenfalls fange man sich eine Infektion ein. Und wenn man mal selbst überlegt, ist das ja auch völlig logisch – denn so eine Gurke ist nun einmal nicht steril – da hilft es auch nicht, wenn man sich eine "Biogurke" besorgt (wie die Bloggerin im Video rät). Gunter spricht sogar von dem Risiko, die Blase beim Cucumber Cleanse zu verletzen.

Du hast immer wieder Probleme mit Scheideninfektionen?

Scheidenpilz oder bakterielle Infektionen können eine echte Qual sein. Doch: Finger weg von Joghurt, Knoblauch, Zwiebeln und was nicht alles von selbsternannten Experten empfohlen wird. Im Zweifel machst du die Sache dadurch nur noch schlimmer! Sicherer ist, du lässt dich von deinem Arzt beraten und dir ein geeignetes Präparat verschreiben.