10 Tipps für den perfekten Cunnilingus

Eine Frau beim Oralsex zu verwöhnen, will gelernt sein. Denn so einfach wie sich das "Lecken" anhört, ist es bei Weitem nicht.

1. Die Frau beim Cunnilingus vergöttern

Vergöttern ist jetzt ein starkes Wort. Aber es geht schon in die richtige Richtung. Denn einer Frau sollte man im Bett zeigen, dass man sie begehrt und sie gerne oral befriedigt. Nur so kann sie sich wirklich fallen lassen und leichter zum Höhepunkt kommen.

2. Abwechslung, bitte!

Drauf loslecken wie ein Hund und dann bei seiner Methode bleiben? Ganz schlechte Idee. Frauen mögen Abwechslung beim Oralsex. Mal soll es schneller gehen, mal langsamer, mal härter und mal sanfter. Mal gelutscht, mal gesaugt und mal geleckt werden. Macht die ganze Sache wesentlich spannender!

3. Auf die Zeichen der Frau achten

Ganz wichtig ist, richtig zu deuten, ob es der Frau gefällt oder nicht - und dann die Leck-Technik zu variieren. Faustregel: Schiebt sie das Becken nach vorne, ist es gut. Zieht sie es zurück, ist es weniger angenehm. Im Zweifel einfach die Partnerin fragen, was sie mag und was nicht.

4. Klitoris sanft behandeln

Achtung, sensible Zone! Denn in der Klitoris laufen circa 8000 (!) Nervenenden zusammen. Damit muss man beim Oralverkehr vorsichtig umgehen. Lieber sanft anfangen zu streicheln und mit der Zunge zu lecken und bei Gefallen langsam steigern.

5. Schenkel, Bauch und Brüste einbeziehen

Streicheleinheiten an den Schenkeln, am Bauch oder an den Nippeln sorgen beim Oralsex zwischendurch für noch mehr Lust. Also: Nicht zu fixiert sein auf den Intimbereich.

6. Her mit den Fingern!

Die Zunge ist nicht alles. Ab und zu die Finger zur Hilfe zu nehmen (drinnen oder draußen), kann das Ganze noch aufregender machen. Auch hier gilt: Lieber etwas sanfter anfangen und später den Druck erhöhen!

7. Durchhaltevermögen beim Cunnilingus zeigen

Nur Geduld, Männer (oder Frauen)! Das mit dem weiblichen Orgasmus beim Oralverkehr kann schon mal eine halbe Stunde dauern. Nicht verzagen und auch, wenn sie mal länger keinen Mucks von sich gibt: gegebenenfalls Technik variieren und weitermachen! Ganz falsch wäre es jetzt, die Frau mit Gestik oder Mimik unter Druck zu setzen, nach dem Motto: Herrje, wie lange dauert es denn noch?

8. Sextoys zur Hilfe nehmen

Ist kein Anzeichen für die eigenen Defizite, sondern eine ziemlich clevere Idee. Etwas Vibration, ein bisschen G-Punkt-Stimulation ... Was spricht denn dagegen? Wer nur leckt, könnte etwas verpassen!

9. Jetzt bloß nicht aufhören!

Wenn sie kurz vor dem Höhepunkt ist, kann es fatal sein, die Technik zu verändern - denn schlimmstenfalls stimuliert man nicht mehr so intensiv und vorbei ist es mit Orgasmus-Traum. Wer in dieser Phase konstant leckt, der fährt am besten. Es sei denn, man will den Orgasmus der Frau noch etwas verzögern, um ihn intensiver zu machen. Dann ist Variation natürlich erlaubt.

10. Kuscheln nach dem Cunnilingus erwünscht!

Nach dem Sex wird gekuschelt - das gilt auch für den Oralverkehr! Super zum Runterkommen und lieb haben!

Übrigens: Wer sich fragt, warum es eigenlich Cunnilingus heißt. Wir haben mal ins Wörterbuch geschaut: Cunnus ist Latein und steht für das weibliche Geschlechtsorgan. Na dann wäre ja alles geklärt!