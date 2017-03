Studie zeigt: Männer mit diesem Körpermerkmal sind Super-Lover!

Ob ein Mann gut im Bett ist, kann man ihm doch nicht ansehen, oder? Wenn es nach türkischen Wissenschaftlern geht, doch! Denn laut Forschern der "Erciyes University" in Kaseri sollen Männer mit dicken Bäuchen bessere Liebhaber sein. Konkret: Sie halten länger durch!

Wie die Wissenschaftler das herausfanden? Sie verglichen die BMIs (Body Mass Index) von 100 Männern mit Potenzproblemen und 100 Männern ohne Beschwerden. Und siehe da: Die Probanden mit mehr Gewicht hielten im Schnitt 7,3 Minuten durch – die dünnen nur 2!

Und woran liegt das?

Die Theorie der Forscher: Mehr Bauchfett bedeutet mehr weibliche Sexualhormone. Und die verhindern, dass ein Mann zu schnell kommt. Aha. Na, wenn das so ist Mädels: Go for it!