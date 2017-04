In der "Elefanten-Stellung" bekommst du den Orgasmus deines Lebens

Reiterstellung, Löffelchen, Missionarsstellung ... hast du alles schon ausprobiert, bringt dir aber nicht den ultimativen Kick? Dann mach's doch mal wie die Elefanten! Was du dafür brauchst? Nichts – nicht mal einen Mann mit langem Rüssel.

Wie funktioniert die Elefanten-Stellung?

"Der Elefant" ist eine Stellung aus dem Kamasutra – und ein wahrer Orgasmus-Boost. Geht eigentlich ganz einfach: Du legst dich beim Sex auf den Bauch – dein Partner legt sich in Bauchlage auf dich und dringt von hinten in dich ein. Der Vorteil: In dieser Stellung kann er dich besonders tief stimulieren – und gelangt auch wunderbar an den G-Punkt. Also ist die Chance auf einen Orgasmus sehr, sehr hoch! Selbst mit kleinerem Penis erlebst du maximale Lust. Na, wenn das kein Grund ist, sofort zum Elefanten zu mutieren ...