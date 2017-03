Soso! Gwyneth Paltrow gibt Tipps für Analsex

Hollywood-Schauspielerin Gwyneth Paltrow ist ja dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen – vor allem, wenn es um Sex geht. So gibt sie auf ihrem Blog "Goop" gerade Tipps, wie man am meisten Spaß beim Analsex hat.

Laut des "CDC reports" hätten 30 bis 40 Prozent der heterosexuellen Männer und Frauen bereits "Sex durchs Hintertürchen" gehabt. "Wenn euch Analsex also anmacht, seid ihr nicht alleine damit", schreibt sie. Um das Thema genauer zu beleuchten, interviewt sie den Psychologen Dr. Paul Joannidis.

Ist Analsex wirklich beliebt?

Nicht so sehr, wie es in Pornos suggeriert wird. Der Experte erklärt Gwyneth: "10 bis 15 Prozent der heterosexuellen Paare haben häufig Analsex." Ansonsten habe sich die Pornoindustrie nur so darauf eingeschossen, weil der Konkurrenzdruck in diesem Bereich so groß sei.

Was wird in Pornos NICHT gezeigt?

Normalerweise sieht man in den Filmen nicht, wie sich jemand auf den Analsex "vorbereitet". Das heißt zum Beispiel, wie er trainiert, den Schließmuskel zu entspannen. Das ist aber wichtig: "Der Muskel schließt sich reflexartig, wenn etwas von außen in den Anus kommt", sagt Joannidis. Außerdem benötige man für Analsex eine Menge Gleitgel.

Was sind die gesundheitlichen Risiken?

Laut des Psychologen ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Frau mit HIV infiziert, bei Analsex 17-mal höher als bei vaginalem Sex. Deshalb: niemals ohne Kondom! Auch weil sich der Partner mit Erregern anstecken kann. Außerdem rät der Experte: "Lieber keinen Analsex haben, wenn man betrunken oder bekifft ist!" Denn dadurch spüre man weniger Schmerzen und könne Verletzungen im Anus nicht sofort bemerken.

Kann man anal kommen?

"Ja", sagt der Experte. "Manche Frauen bekommen tolle Orgasmen – normalerweise muss dafür aber zusätzlich die Klitoris stimuliert werden." Interessant, was Gwyneth da dem Experten entlockt hat. Wer mehr Infos zum Thema Analsex möchte, kann hier weiterlesen: Analsex: Machen oder lassen?