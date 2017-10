Wie viele indirekte Sexpartner hattest du? Dieses Tool kann es berechnen!

Klar, Verhütung ist wichtig – da sind wir uns wohl alle einig. Wie wichtig es allerdings wirklich ist, ein Kondom zu verwenden, zeigt dieses Tool der Apothekenkette "Lloyds". Es berechnet die Zahl deiner indirekten Sexualkontakte. Was das heißen soll? Ganz einfach: Wenn du in deinem Leben mit fünf Männern Sex hattest, dann hatten die wiederum mit ein paar Menschen Sex – und diese natürlich auch ... und so weiter und so fort. Heißt, du kannst dich über ein paar Ecken mit einer sexuell übertragbaren Krankheit anstecken.

Wie funktioniert das Tool?

Du gibst zuerst ein, mit wie vielen Männern und Frauen du bereits Sex hattest und in welcher Altersgruppe die waren. Dir wird dann angezeigt, wie viele direkte und wie viele indirekte Sexualpartner du hattest.

Und wie berechnen die das?

Die Erfinder des Tools sind davon ausgegangen, dass wir jeden Menschen auf der Welt über sechs Ecken kennen (nach Milgrams Theorie der "Six Degrees of Separation"). Die Berechnung der indirekten Sexpartner sieht also wie folgt aus: Man nehme die Zahl der direkten Sexualkontakte. Dann schaut man, in welchem Alter die waren und multipliziert sie jeweils mit dem statistischen Durchschnitt an Sexualpartnern für die Altersgruppe. Das ganze Spielchen wiederholt man dann fünf Mal. Und schwups, bekommt man eine Zahl heraus.

Ist diese Zahl verlässlich?

Nein, das Tool ist mehr eine Spielerei als ein wirklich ernstzunehmender Rechner. Sexualkontakte sind sehr individuell und können nicht anhand bloßer Statistiken heruntergebrochen werden. Trotzdem erfüllt das Tool seinen Zweck – denn es verdeutlicht eindrucksvoll, wie wichtig Safer Sex ist. Darüber klärt Lloyd auf seiner Seite auf, dass es Krankheiten gibt, die man sich trotz Kondom einfangen kann, wie zum Beispiel Herpes oder Warzen. Am sichersten sei es deshalb, sich vor jedem neuen Sexualkontakt auf Krankheiten testen zu lassen.