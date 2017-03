"Ich habe ein Jahr auf Sex verzichtet – und das hat sich verändert"

Was tut man, wenn man immer wieder die Erfahrung macht, dass Männer nur auf Sex aus sind? Richtig, man verzichtet einfach mal ganz auf Bettgeschichten. Dachte sich Bruna Nessif und erzählt bei Cosmopolitan.com, wie dieses Experiment geklappt hat. Ihr Ziel: einen Mann zu finden, der fest mit ihr zusammen sein möchte – auch wenn sie nicht sofort mit ihm ins Bett geht.

Surprise! I haven't had sex in over a year & Cosmo published my story explaining why. https://t.co/MuG2ZIeXUK — Bruna (@brunanessif) 3. März 2017

"Das kleine geile Teufelchen stand auf meiner Schulter"

Kein Sex, was macht das mit einer Frau? "Die ersten Monate war ich ziemlich euphorisch, aber nach einem halben Jahr wollte ich hinschmeißen", erzählt Bruna. Das "kleine geile Teufelchen" auf ihrer Schulter habe sie ständig zu Sex überreden wollen – und auch ihre Freunde ermutigten sie nicht unbedingt dazu, enthaltsam zu bleiben. Sich nicht dem sexuellen Verlangen hinzugeben, das war wirklich tough. Doch Bruna blieb stark – und zog ihr Ding durch.

Und – kam der richtige Mann?

Nach etwa einem Jahr fiel es Bruna viel leichter, auf Sex zu verzichten. "Meine Hormone haben wohl einfach aufgegeben", sagt sie. Doch so stark sie auch war – der richtige Mann wollte einfach nicht auftauchen. Und das, obwohl sie ganz normal weiter datete. "Ich weiß nicht, ob es an den Männern lag, die ich getroffen habe, oder an der 'altmodischen' Einstellung, die ich an den Tag legte."

"Ich habe mehr zu bieten als nur Sex"

So oder so: Bruna sieht das Experiment als Erfolg an: "Ich habe mir dadurch eine Menge Selbstliebe gegeben – und es war absolut notwendig". Die junge Frau ist mehr denn je davon überzeugt: Sie muss nicht sofort mit einem Mann ins Bett steigen. "Ich habe so viel mehr zu bieten, als das", sagt Bruna. Und Recht hast du, sagen wir!