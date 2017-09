Afrikanische Sexpraktik: Mit "Kunyaza" wirst du zum Orgasmus geklopft!

Der Sex mit deinem Partner ist zwar schön, aber könnte ein bisschen außergewöhnlicher werden? Dann probiert mal Kunyaza aus! Wie das geht? Bei der afrikanischen Sexpraktik klopft der Mann mit seinem Penis die äußeren Geschlechtsteile - also die Schamlippen und Klitoris - der Frau ab.

Ja, du hast richtig gelesen – da stand eben wirklich klopfen. Als würde der Penis reinkommen wollen, hämmert er abwechselnd die Stellen der Vulva ab. Der Effekt: Durch das Klopfen empfindet die Frau eine Art Vibration - und das kann unheimlich stimulierend auf sie wirken (kennen wir ja von Vibratoren 😉 ).

In Ruanda hat Kunyaza eine lange Tradition. Männer üben dafür oft jahrelang und auch junge Mädchen werden schon, bevor sie Sex haben, körperlich auf die Praktik vorbereitet: Ihre Schamlippen werden in die Länge gedehnt, um später mehr Lust zu empfinden (das könnt ihr übrigens auch zur Vorbereitung machen).

Bring’ mich zum Orgasmus, Mann!

Anders als in anderen afrikanischen Ländern, in denen Frauen keine Lust empfinden sollen, "darf in Ruanda eine Frau sogar öffentlich enttäuscht sein, wenn der Mann sie nicht zum Orgasmus bringt", erzählt die Sex-Expertin Paula Lambert in ihrer Sendung "Paula kommt". Männer stehen da also ordentlich unter Leistungsdruck!

Menno, hat bei mir nicht geklappt!

Kunyaza war jetzt nicht so der Bringer? Nicht den Kopf hängen lassen! Für die Praktik braucht man wie gesagt etwas Übung. Es ist also keine Schande, wenn du nicht gleich beim ersten Versuch zum Höhepunkt kommst. Gib’ dem ganzen noch eine zweite, dritte, vierte Chance! Und hey, auch wenn es nicht zur ultimativen Lustexplosion kommt - viel zu Lachen habt ihr beiden beim Klopfen garantiert!