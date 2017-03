4 Sexstellungen, in denen ER länger kann

Sieht gechillt aus, diese Stellung. Und das ist sie auch! Wenn ER seitlich liegt, kann er ganz locker immer wieder das Tempo herausnehmen (anders als in der Missionarsstellung muss er sich nämlich nicht die ganze Zeit abstützen). Dadurch, dass ihr Blickkontakt haltet, bekommt er auch besser mit, was sich für euch gut anfühlt – und in welchen Momenten er auf jeden Fall noch länger durchhalten sollte.