Wenn er DAS beim Sex tut, liebt er dich wirklich!

Vielleicht hast du noch nie darauf geachtet, aber tut dein Schatz diese Dinge, wenn er mit dir schläft? Glückwunsch, damit zeigt er, dass du ihm sehr am Herzen liegst.

Er geht auf deine Wünsche ein

Klar, bei unverbindlichen One-Night-Stands kommt man nicht immer auf seine Kosten. Liegt erstens daran, dass man nicht aufeinander eingespielt ist und andererseits, dass jeder das Maximum für sich rausholen will. Kümmert er sich wirklich um deine Vorlieben, dann ist das auf jeden Fall ein Zeichen von Zuneigung und er sagt damit still: "Du bist mir wichtig!"

Er gibt dir Zeit

Männer, die gefühlsmäßig nichts für dich übrig haben, werden kaum eine längere Zeit auf den ersten Sex mit dir warten. Wenn es mit dir nicht klappt, versuchen sie es gleich mal bei der Nächsten ...

Er macht dir (ehrliche) Komplimente

Der Unterschied zwischen einem ehrlichen und einem unehrlichen Kompliment? Der liegt meistens im Individuellen! Während ein "Du hast schöne Augen" doch ziemlich abgedroschen daherkommt, macht ein "Nur bei dir hab ich das 'Alles ist perfekt'-Gefühl" schon mehr Eindruck, oder?

Er kuschelt danach mit dir

Er springt nach dem Sex sofort auf und verschwindet? Kein gutes Zeichen! Nimmt er sich hingegen Zeit, um mit dir noch ausgiebig zu kuscheln, zeigt das, dass du sein Lieblingsmensch bist!

Er sucht Nähe

Löffelchen ist ihm lieber als Doggy? Das hat schon was zu bedeuten - denn in keiner Stellung kann er so viel Nähe zu dir aufbauen. Muss jetzt im Umkehrschluss aber nicht bedeuten, dass Männer, die gerne Doggy praktizieren, ihre Partnerinnen nicht lieben ...

Er spricht mit dir über Persönliches

Er erzählt dir intime (sexuelle) Details, die sonst niemand über ihn weiß? Das bedeutet, er vertraut dir - und empfindet viel für dich!

Er sieht Verhütung als gemeinsame Aufgabe an

Für manche Männer kommt es ja nicht infrage, Kondome zu verwenden. Und dass die Pille ungesund für die Frau ist, ist ihnen schnuppe. Ein Mann, der dich liebt, spricht mit dir ganz offen über die Verhütungsfrage - und ist auch bereit, selbst Maßnahmen zu ergreifen.