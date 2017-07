3 Liebhaber-Typen, die (fast) jede Frau im Bett hatte

Sex an sich ist ’ne tolle Sache. Wenn es nicht ein paar Männer gäbe, die einem jegliche Freude daran nehmen. Wir nennen sie mal Liebhaber-Fails - und fast jede von uns hatte schon so einen im Bett. Denk mal nach ... hattest du schon das "Vergnügen" mit einem dieser Herren?

Der "Myself first" - Typ 💪

Er ist quasi der Trump unter den Liebhabern. Der "Myself first" - Typ glaubt, er sei der Tollste im Bett (mit dem größten Penis und der besten Technik), denkt nur an sich und hält Empathie für eine Krankheit. Die Frau zum Orgasmus bringen? Will er allenfalls, um sein Ego zu polieren. Alles, was über 10 Minuten Bettsport hinausgeht, sieht er als Zeitverschwendung an. Schließlich wartet die nächste schon sehnsüchtig auf ihn ... Kleiner Trost, Mädels: geteiltes Leid ist bekanntlich halbes Leid!

Der "I am lost" - Typ 👀

Wie mach ich jetzt gleich noch mal den BH auf? Ist Klitoris gleich Vulva und wo bitte geht es auf diesen Venushügel, von dem alle reden? Jaja, der "I am lost"-Typ fühlt sich beim Sex wie ein Tourist in einem fremden Land. Nicht mal die eigene Anatomie ist ihm klar - und wie er mit ihr umgeht, schon gar nicht. Dass der Sex da floppt, ist logisch. Sorry, aber sowas brauchen wir wirklich nicht mehr!

Der "Turn me on"-Typ 😎

Wenn man diesem Mann einen Tiernamen geben soll, dann wäre das keinesfalls Tiger oder Stier, sondern Faultier! Denn der "Turn me on"-Typ legt sich ins Bett und lässt sich dann nach allen Regeln der Kunst verwöhnen. Handjob, Blowjob, Footjob ... das ist für ihn erst das Vorspiel. Es versteht sich von selbst, dass die Frau in sexy Dessous agiert, während sie ihm die 10-Jahre-alte Feinripp-Unterhose auszieht. Nee komm Junge: NICHT! DEIN! ERNST!

Du suchst jemanden, mit dem du jede Menge Spaß im Bett haben kannst? Dann halte doch mal nach diesem Sternzeichen Ausschau!