Studie zeigt: Daran denken wir während der Masturbation!

Egal, ob in einer Beziehung oder nicht - die meisten von uns legen regelmäßig selbst "Hand an". An was wir dabei denken? An alles, worauf wir Lust haben. Immerhin ist in der Fantasie alles erlaubt - von SM-Spielen mit dem Partner, über Sex mit einem Star bis hin zu einer Liebesnacht mit einem schönen Unbekannten. Aber an was denken wir eigentlich am liebsten bei der Masturbation? Der Lovetoy-Hersteller Lovehoney hat 4500 Probanden befragt und diese Antworten bekommen.

69 Prozent der Männer und 60 Prozent der Frauen denken an ihren aktuellen Partner.

58 Prozent der Männer und 48 Prozent der Frauen denken an Sex mit dem Ex.

Bei 57 Prozent der Männer und 43 Prozent der Frauen drehen sich die Gedanken um Erotik und Porno.

30 Prozent der Männer und 34 Prozent der Frauen haben BDSM-Fantasien.

Sex mit dem Ex - ernsthaft?

Die Tatsache, dass über die Hälfte der Männer und Frauen an den Ex denken, wenn sie masturbieren, überrascht. Denn immerhin hat es einen guten Grund, warum die Liebe zerbrochen ist. Vielleicht war der Sex ja das einzig Gute an der vergangenen Beziehung. Oder es ist der Kick, in der Fantasie etwas Verbotenes zu tun. Oder vielleicht sah der Ex auch einfach nur so aus ...