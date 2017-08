Bitte, was? Jetzt gibt es Pillen, die die Vagina duften lassen!

Ob Bleaching, farbige Schamhaare oder Vagina-Glitzer - es gibt Sex-Trends, da kann man einfach nur den Kopf schütteln. Und auch dieser hat eindeutig einen Platz in der Riege der bescheuertsten Erfindungen verdient: Intimpillen für eine "duftende" Vagina.

My Sweet V - was soll das?

Die Firma "My Sweet V" hat Tabletten (zum Schlucken!) entwickelt, die die Vagina "fruchtig" riechen lassen sollen. Was da drin ist? Angeblich nur natürliche Fruchtextrakte, etwa aus Bananen, Ananas und Papaya. "You should always taste better than the next chick!", heißt es auf der Homepage Firma, was so viel bedeutet wie "Du solltest immer besser schmecken als die nächste Puppe".

Mal abgesehen davon, dass das nicht besonders frauenfreundlich formuliert ist, ist es doch völlig blödsinnig, eine Pille zu schlucken, um den Geruch der Vagina zu verändern. Wo sollen diese ganzen Trends noch hinführen? Baumeln an seinem Penis bald Lavendel-Duftsäckchen? Oder ejakuliert er nur noch Karamellsoße? Da gibt’s nur eines zu sagen:

Wir finden: Unsere Vagina weiß schon, was sie tut - und wie sie riechen soll. Solange man keine Infektionen hat, muss sich auch keine Frau Gedanken um ihren "Intim-Geruch" machen. Denn auch wenn wir "da unten" nicht nach Rosen (oder Obst) riechen - Männer finden das weder eklig, noch abtörnend. Versprochen!

Unsere Vagina schmeckt übrigens auch alles anderes als schlecht - wie genau, erzählen diese Männer: