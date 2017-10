Dieses Paar hat 18 Stunden lang einen Orgasmus und verrät sein Geheimnis

Dieser Auftritt im englischen Frühstücksfernsehen hatte es in sich: Scott und Melanie, ein Paar aus Los Angeles, erzählt: "Wir haben 18 Stunden lange Orgasmen - und müssen dafür noch nicht einmal im gleichen Raum sein".

Kein Wunder, dass die Moderatoren Holly und Phillip ungläubig gucken und fragen: "Wie geht denn sowas?" Scott klärt auf: Die beiden praktizieren Tantra und schaffen es so, sich auf ganz neue Ebenen der Lust zu katapultieren. Dabei können sie den Orgasmus vom sexuellen Höhepunkt (wie wir ihn kennen) trennen - und über Stunden in einem ekstatischen Zustand bleiben.

Scott: "Unser Energieniveau steigt immer höher und höher, und fällt danach auch nicht so schnell wieder ab, wie bei einem klassischen Höhepunkt." Und Melanie: "Je länger wir Liebe machen, desto mehr Energie nehmen wir in uns auf."

Wie fühlt sich der 18-Stunden-Orgasmus an?

Im Vergleich zu einem klassischen Orgasmus sei das Gefühl, das Scott und Melanie durchleben, "viel kraftvoller und intensiver." Kleinere Orgasmus-Erfahrungen können die beiden allein durch eine Umarmung erleben, beschreibt Scott in der Sendung - die Sprachlosigkeit ist Moderator Phillip direkt anzusehen.

Und irgendwie ist das Ganze ja auch schwer zu glauben, wenn man es selber noch nicht erlebt hat. So fragt Holly: "Was sagen denn die Nachbarn zu so langen Orgasmus-Orgien?" Scott: "Wir sind auch überrascht, dass sie noch nicht die Polizei gerufen haben!"

Und wie war das nun mit dem Orgasmus in getrennten Räumen? Laut Melanie müssen die beiden gar nicht zusammen sein: "Wir sind miteinander verbunden, wir können uns fühlen. Und wir können allein durch Atmung zum Orgasmus kommen!"

Der 18-Stunden-Orgasmus verblüfft alle - vor allem die beiden Moderatoren, die das Paar interviewt haben. Kaum war das Gespräch zu Ende, lagen die beiden lachend auf dem Sofa, konnten sich nicht mehr einkriegen. Die kuriosen Frühstücksfernsehen-Szenen gibt's oben im Video - das Anschauen lohnt sich!