9 Fakten über die Klitoris, die jede Frau kennen sollte

Entgegen gängiger Vorstellung ist die Klitoris nicht nur eine kleine Perle am oberen Ende der zusammenlaufenden Schamlippen. Sie erstreckt sich innerhalb der Vagina bis hin zum G-Bereich.



Die Hamburger Sexualtherapeutin Susanna Sitari Rescio erklärt: "Der G-Punkt ist der Bereich, der bis zu acht Zentimeter weit in die Vagina reichen kann. Darin verläuft auch ein Teil der Klitoris. Wenn man mit einem oder zwei Fingern in die Vagina fühlt, spürt man die G-Fläche. Diese ist härter als die Vaginalwände. Der G-Bereich ist gewölbt und gerippt und sollte am besten durch Druck und kreisende Bewegungen stimuliert werden. Der ganze G-Bereich wird beim Geschlechtsverkehr erregt. Jedes Paar sollte herausfinden, welche Bewegungen angenehm sind. Frauen, die das Stimulationsgefühl noch nicht gut kennen, denken oft, sie müssten Wasser lassen. Nach einiger Zeit lernen sie aber, dieses Gefühl zu unterscheiden.“