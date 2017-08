Die 10 skurrilsten Sex-Gesetze der Welt

🇨🇴 Kolumbien: Nur mit der Mutter!

In der kolumbianischen Stadt Cali muss die Mutter der Braut beim ersten "Zusammenkommen" anwesend sein, um die Jungfräulichkeit des Mädchens zu bezeugen.

🇪🇪 Estland: Schachmatt!

In Estland darf man während des Liebesspiels kein Schach spielen. Also, wenn ER seine Figuren auf dem Schachbrett in Position bringt, anstatt seine Königin zu verwöhnen, dann wird SIE ihn hoffentlich sofort zur Vernunft bringen ...

🇭🇺 Ungarn: Im Dunkeln ist gut munkeln

In Ungarn MUSS man beim Sex das Licht ausknipsen - auch in den eigenen vier Wänden. Wie langweilig ...

🇮🇹 Italien: Heiliger Bimbam!

In Italien dürfen Frauen mit dem Namen "Maria" nicht als Prostituierte arbeiten.

🇧🇴 Bolivien: Finger weg von meiner Mutter!

Hier dürfen Männer nicht Mütter UND deren Töchter beglücken. Endlich mal ein Gesetz, das irgendwie Sinn ergibt, oder?

🇺🇸 USA

Aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten kommen auch Gesetze mit unbegrenzter Verrücktheit.

Wisconsin: Lass’ stecken!

Im US-Bundesstaat Wisconsin darf der Mann während des Geschlechtsaktes keine Waffe abfeuern. Na, das wollen wir doch schwer hoffen!

Florida: Finger weg vom Stachelschwein!

Im Sonnenstaat der USA ist Sex mit einem Stachelschwein verboten. Es würde vermutlich ohnehin nur ein Sadomasochist auf die Idee kommen ...

Utah: Gute Besserung!

In Utah ist es untersagt, in einem fahrenden Krankenwagen Sex zu haben. Da bleibt nur noch eine Frage offen: Bitte, was!!??

Alabama: Men first

In diesem US-Staat sollten wir keinen Typen abschleppen - dort ist es Frauen nämlich untersagt, Männer zu Sex aufzufordern. Wie gut, dass "Sex and the City" in New York gespielt hat ...

Iowa: Bitte nüchtern!

Ein sehr frauenfreundliches Gesetz, wie wir finden: In Iowa dürfen Männer keinen Sex mehr haben, wenn sie mehr als drei Schluck Bier getrunken haben. Wir sparen uns an dieser Stelle mal den Wortwitz mit "Bitte blasen ..."