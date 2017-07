Ihr kennt das sicher: Da will man mal Sex à la "50 Shades of Grey" unter der Dusche haben - und am Ende verrenkt man sich den Rücken und zerrt sich eine Sehne am Knie - ganz zu Schweigen vom Beinahe-Steißbeinbruch vom Ausrutschen.

Wahrscheinlich habt ihr es schon lange erkannt: Heißer Dusch-Sex ist eben was für Hollywood. Was nicht heißen soll, das die Liebe unterm Wasserstrahl überhaupt nicht funktioniert. Dieses Paar hat es ausprobiert - und zeigt euch die besten Stellungen.