Das passiert, wenn man Männern Zitate aus "50 Shades of Grey 2" schickt

Am 9.2. startet der zweite Teil von "Fifty Shades of Grey" in den Kinos. Wir können es kaum erwarten, den Film zu sehen! Also dachten wir, vertreiben wir uns die Wartezeit mit einem heißen Experiment: 4 Redakteurinnen haben ihren Freunden Zitate aus "50 Shades of Grey – Gefährliche Liebe" geschickt. Und diese lustigen Antworten bekommen:

Der Verwirrte

Bei dieser Nachricht fragt sich der Freund, ob er wohl irgendetwas falsch gemacht hat ...

Der Poet

Dieses Experiment-"Opfer" könnte selbst mal ein Kapitel in "50 Shades of Grey" schreiben ...

Der Lustige

Die erste Nachricht hat ihn noch gar nicht groß gewundert - die Zweite war dann aber doch zu viel!

Der Besorgte

Nach dieser heißen Nachricht hat der Arme fünf mal bei unserer Kollegin angerufen, um sich zu erkundigen, ob alles in Ordnung ist.