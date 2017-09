Neue Studie: Jeder zehnte Mann gibt an, sexsüchtig zu sein

Gibt es die Liebe auf den ersten Blick? Sind wir für die Monogamie gemacht? Was finden Männer besonders sexy an Frauen und umgekehrt?

Das Meinungsforschungsinstitut YouGov hat die Deutschen repräsentativ befragt und spannende Erkenntnisse gewonnen. Eine der guten Nachrichten lautet: Es sind nicht vor allem Hintern oder Brüste, die Männer bei Frauen sexy finden, es ist das Gesicht (ergo, so hoffen wir, die Persönlichkeit).

Das sind weitere überraschende Ergebnisse:

Mehr als zwei Drittel der Deutschen (70 Prozent) glauben an die Liebe auf den ersten Blick

Männer verlieben sich leichter als Fraue n

als Fraue Jeder zehnte Mann gibt an, sexsüchtig zu sein

81 Prozent der Deutschen sind in ihrer Beziehung glücklich

60 Prozent finden die Ehe noch zeitgemäß

Trotzdem befürworten 31 Prozent der Befragten die Ehe auf Probe , die ausläuft, wenn nicht beide sie verlängern

, die ausläuft, wenn nicht beide sie verlängern Männer finden an Frauen besonders das Gesicht sexy

52 Prozent der Frauen finden ihre Brüste „genau richtig"

Frauen finden die Augen des Mannes am anziehendsten

am anziehendsten Ein Drittel der Deutschen (34 Prozent) ist schon mal fremdgegangen

Deutsche haben im Durchschnitt fünf Sexpartner in ihrem Leben

in ihrem Leben 41 Prozent der Männer stimmen der Aussage zu, dass der Mensch nicht für die Monogamie gemacht ist - aber nur 28 Prozent der Frauen

gemacht ist - aber nur 28 Prozent der Frauen 78 Prozent der Männer sind mit ihrer Penislänge zufrieden

Pornografie sorgt für Anregung in deutschen Betten, aber ohne Erwartungsdruck: So glauben 84 Prozent der Männer nicht, dass ihre Partner/innen von ihnen Penisse wie bei Pornodarstellern erwarten

Wir Deutschen und die Liebe

Alle Ergebnisse der Studie zu Liebe, Sex und Beziehung gibt es ab 6. Oktober 2017 in dem Buch „Wir Deutschen und die Liebe“ - Wie wir lieben. Was wir lieben. Was uns erregt“ (Edel Books, 17,95 Euro).