Das sagen Frauen, wenn sie zum ersten Mal ihre Vagina sehen

Mehr als 100.000 Frauen auf der ganzen Welt legen sich jährlich für eine Schamlippenkorrektur unters Messer. Warum? Viele davon finden ihre Vulva nicht schön – und eifern einem "Idealbild" nach, das sie etwa aus Pornos kennen.

Wir finden: Man kann nicht oft genug betonen, wie schön Vielfalt ist und dass jede Vagina auf ihre Art schön ist. Deshalb gefällt uns ein Projekt von Fotografin Layla Martin ganz besonders gut: Dafür ließen sich Frauen ihre Vagina fotografieren und schauten sich später das Foto an.

"Gar nicht so hässlich, wie ich dachte!"

Den meisten gefiel nicht so wirklich, was sie da sahen. "Gar nicht so hässlich, wie ich dachte!", war da noch eines der mildesten Urteile. Eine Frau fing sogar an zu weinen, weil sie sich für das Foto schämte. Zum Glück bekamen die Frauen am Ende einen rührenden Ego-Push. Die Bilder wurden nämlich ihren Partnern gezeigt – und ihr Urteil durften die Frauen heimlich belauschen.

Wie die Männer reagierten, ist einfach nur zuckersüß! Allesamt fanden die Vagina ihrer Freundinnen schön. "Sie erinnert mich an all die Liebe und die glücklichen Zeiten, die wir in unseren 20 gemeinsamen Jahren hatten", sagte etwa ein Mann. Oben seht ihr das ganze, bewegende Video.